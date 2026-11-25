Calafia Rodríguez

Será este viernes 27 de noviembre al domingo 29 de noviembre cuando se registre el último puente escolar previo al periodo vacacional de diciembre, días en que se suspenderán clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Se informó por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que el próximo y último puente escolar de 2026 para educación básica es del viernes 27 al domingo 29 de noviembre. El regreso a clases es el lunes 30 de noviembre. Mientras que en diciembre no hay puentes, ya que el descanso pasa directo a las vacaciones de invierno el 21 de diciembre.

Cabe recordar que ya pasaron el descanso del lunes 2 de noviembre y el fin de semana largo del lunes 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El último día de clases será este próximo viernes 18 de diciembre, para hacer efectivo el periodo vacacional el lunes 21 de diciembre, para reintegrarse el martes 5 de enero de 2027, con una posible reanudación de clases el jueves 7 de enero de 2027, por el festejo del 6 de enero, Día de Reyes.