La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) envió personal de su área de inteligencia a Los Cabos para revisar los procedimientos de inspección en el Aeropuerto Internacional, luego de las denuncias de turistas extranjeros por presuntos cobros irregulares y posibles actos de corrupción.

La intervención fue confirmada por representantes del sector empresarial tras una reunión con autoridades federales en la Ciudad de México.

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Mauricio Salicrup, secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, informó que el encuentro fue encabezado por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la ANAM, con la participación de representantes de las secretarías de Turismo federal y de Turismo y Economía de Baja California Sur.

Durante la reunión, los empresarios expusieron quejas relacionadas con el cobro de impuestos a viajeros que exceden la franquicia aduanera y posibles irregularidades durante las revisiones.

También se anunció el relevo de agentes aduaneros, aunque hasta el miércoles únicamente se había identificado la incorporación de una nueva agente.

Las autoridades federales solicitaron un plazo de una semana para revisar las denuncias, investigar posibles responsabilidades y coordinar acciones con otras dependencias.

Al concluir ese periodo, empresarios y autoridades sostendrán una reunión virtual para conocer los resultados de las revisiones y evaluar si las medidas adoptadas han reducido las denuncias.

Con base en esos avances, determinarán si mantienen los acuerdos o solicitan nuevas acciones para modificar la operación aduanera en el aeropuerto.