Calafia Rodríguez

Baja California Sur ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con mayor cantidad de habitantes nacidos en otro estado, con un 40.7% de su población. En primer lugar, está Quintana Roo con casi la mitad de sus habitantes, esto es un 49.2 por ciento.

ESPACIO PUBLICITARIO

En México, son casi 22 millones las personas que se contabilizan. Ello, de acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, cuyo16.8% de la población del país nació en otra entidad federativa.

Informó además que las proporciones cambian por mucho según la región en la que se encuentren. En tercer lugar está Baja California, con 39.0%. Se trata de entidades que en las últimas décadas han atraído población por el turismo, la industria y el empleo en este caso, en la frontera.

Caso contrario en el otro extremo están los estados del sur. En Chiapas sólo 2.9% de la población nació fuera de la entidad, en Guerrero 5.6% y en Oaxaca 7.2%. Son los porcentajes más bajos del país.

La autoridad en Baja California Sur, ha manifestado el reto que representa este crecimiento poblacional, sobre todo en los municipios al sur como Los Cabos y La Paz, en donde por cuestiones de la agricultura y el turismo, llega población “flotante”, que al concluir sus compromisos laborales decide asentarse definitivamente en la entidad.