Mayra Melina Durán Barraza, madre de una estudiante de primer grado agredida durante una novatada hace casi un mes en la Escuela Secundaria Técnica Número 20, ubicada en la paceña colonia Camino Real de La Paz, se manifestó este miércoles durante la conferencia Mañanera para el Pueblo, para pedir la intervención del gobernador Víctor Castro Cosío en el caso.

La madre de la menor rechazó los dichos de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza Osuna, quien aseguró que se aplicaron los protocolos institucionales en el caso de agresión.

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Durán Barraza cuestionó la versión de la funcionaria al sostener que los procedimientos no se realizaron o no se activaron oportunamente.

También afirmó que el día de la agresión no recibió ninguna notificación de la escuela y que fue su hija quien le informó lo sucedido horas después.

Entre las presuntas omisiones que señaló, mencionó que al acudir al plantel encontró que varios integrantes de la dirección desconocían los hechos, incluida la hospitalización de la menor.

Asimismo, cuestionó el desempeño del director, Aníbal Meza, y aseguró que existen inconformidades y denuncias administrativas relacionadas con su trato hacia padres de familia y trabajadores, las cuales, afirmó, han sido presentadas ante la SEP.

Durán Barraza pidió que se esclarezca cómo ocurrió la agresión, qué acciones se implementaron para atender a la estudiante y si los protocolos fueron aplicados conforme a lo establecido.