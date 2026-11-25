A partir de este jueves desde las 7 de la mañana se realizarán cierres vehiculares en calles del Centro Histórico de La Paz con motivo de la instalación del tradicional Tianguis Madero informó la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte.

Las restricciones se mantendrán durante la operación del mercado, que permanecerá en la zona hasta el 24 de diciembre.

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Los cierres abarcarán la calle Madero, desde 5 de Mayo hasta 16 de Septiembre, e Independencia, entre Belisario Domínguez y Revolución.

En ambos tramos únicamente se permitirá el acceso a vehículos de locatarios.

También permanecerá cerrada la Agustín Arriola, entre Madero y Mutualismo, debido a los trabajos de construcción que se realizan en esa vialidad.

El Tianguis Madero atenderá de lunes a domingo, de 9 a 21 horas, durante su permanencia en el primer cuadro de la capital.

La instalación de puestos y carpas comenzará este jueves, por lo que las autoridades prevén ajustes en la circulación para quienes transiten por las calles cercanas.

El Ayuntamiento paceño conminó a residentes, trabajadores y visitantes utilizar rutas alternas, anticipar sus traslados y atender las indicaciones del personal de Seguridad Vial para evitar contratiempos.