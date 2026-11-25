El Gobierno de Venezuela estimó que su deuda total asciende a 237 mil 500 millones de dólares, cifra que podría servir como punto de partida para una eventual reestructuración de sus compromisos financieros.

El monto fue incluido en un documento del marco macroeconómico publicado por el Ministerio de Finanzas, que presenta un panorama de las obligaciones del país, así como proyecciones de crecimiento, ingresos y gasto público.

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El reporte desglosa 110 mil 100 millones de dólares en eurobonos y 6 mil 400 millones en préstamos.

También contempla 67 mil 300 millones de dólares correspondientes a pasivos no financieros de la petrolera estatal PDVSA, además de compromisos derivados de laudos arbitrales y financiamiento bilateral y multilateral.

Entre los acreedores, la deuda con China asciende a 16 mil 686 millones de dólares y con Rusia a 5 mil 80 millones.

El documento señala que la deuda representa 242% del producto interno bruto (PIB) y atribuye su crecimiento a los desequilibrios fiscales y externos acumulados durante la década de 2010, así como a las sanciones internacionales que limitaron la capacidad de pago del país. Venezuela entró en impago de bonos internacionales en 2017 y desde entonces permaneció con acceso restringido a los mercados de capitales.

El reporte también plantea que la economía podría crecer durante los próximos cinco años hasta alcanzar un valor de 200 mil 900 millones de dólares.

El Gobierno venezolano no ha precisado los términos de una posible reestructuración, mientras que el Comité de Acreedores de Venezuela, que representa a tenedores de bonos, no emitió comentarios.