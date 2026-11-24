Este miércoles, la escritora Miriam Robles Medellín presentará su libro “Cuando sueñan las parcas escriben noctarios”, publicado por Barco Varado Ediciones, en punto de las 18 horas en la Galería de Arte Cerrito del Timbre, ubicada en la sanluqueña Casa de la Cultura “Profesora Nieves Trasviña de Ceseña”.

La obra aborda temas relacionados con la noche, el desierto y las experiencias humanas a través de la literatura.

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La invitación está abierta al público “interesado en conocer el trabajo de Miriam Robles Medellín y acercarse a la producción literaria que se realiza en Baja California Sur”, indicaron los organizadores.