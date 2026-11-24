Calafia Rodríguez

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en la semana 46 de este 2026, Baja California Sur registra 6 decesos por dengue y un total de 812 casos confirmados, en el corte al 21 de noviembre.

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El aumento fue en el presente mes, de 536 a 812, siendo Comondú el que registra la tasa más alta con 421.

Dicho reporte es integrado con los datos que aportan las instituciones prestadoras de servicios médicos a partir de los casos probables y confirmados que son atendidos en sus unidades de primer y segundo nivel de atención.

Es importante destacar que de los 7,017 casos probables que tiene registrados la Secretaría de Salud, solo 1,397 cuentan con resultado de laboratorio; el resto sigue como caso probable sin confirmar.

Reportes ciudadanos dan testimonio de haber manifestado síntomas en varios elementos de la familia y dieron resultados negativos en laboratorios particulares, pues no podían esperar a la medicina de la institución a la que están asegurados.