Calafia Rodríguez

Será por medio de acciones como jornadas, talleres y pláticas en diversos sectores, que el Ayuntamiento paceño a través del Instituto Municipal de las Mujeres, mantenga firme la intención de construir espacios libres de violencia y realizará a partir del 25 de noviembre los llamados “16 días de activismo”.

ESPACIO PUBLICITARIO

Se informó por parte de la institución en mención que el objetivo es involucrar a la comunidad para buscar eliminar este grave problema social, a través de la preparación de talleres, cineclubes, pláticas de sensibilización y jornadas comunitarias en diversas colonias e instituciones.

El calendario de actividades incluye en el ámbito deportivo, agruparse en contingentes de amistad o familiares, para subir el cerro atravesado, ello con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y niñas, a realizarse este 25 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde, caminata a la que son convocados los participantes para vestir de color naranja o morado.

Ese mismo día, por la mañana, se brindará una plática a jóvenes del Cecyte Los Planes sobre los cuidados, el tiempo y proyectos de vida.

El cine club se llevará a cabo en diversos días al Cobach 11, colonias La Pitahaya, Cecyte 11, subdelegación El Cardonal, San Pedro y finalmente, el 11 de diciembre se entregarán los kits del programa “Amadrina a una mujer privada de su libertad”.

Finalmente, se recordó que trabajando en conjunto, es posible prevenir y también erradicar la violencia de género.