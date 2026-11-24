Calafia Rodríguez

La violencia sexual en Baja California Sur, con un 46.5%, prevalece en las mujeres sobre la del tipo psicológica, física y económica, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI.

ESPACIO PUBLICITARIO

Además, esto arrojó que en la entidad, el 63.3% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y el 38.4% en los últimos 12 meses.

De acuerdo con los datos de prevalencia a lo largo de la vida para mujeres de 15 años o más en Baja California Sur, la violencia sexual es del 46.5% y en menores porcentajes la psicológica en un 30.1 por ciento, para ser minoritaria la física y económica en ese orden.

En cuanto a lesiones dolosas contra mujeres, el Estado se ubicó en el cuarto lugar nacional con una tasa de 157.69 casos por cada 100 mil mujeres, delito que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) vincula con la violencia familiar.

A nivel institucional, se realizan actividades de concientización y difusión de información sobre cómo actuar, aunque en opinión de la misma población, sigue siendo la impartición de justicia ante las denuncias, la que sigue contribuyendo a que este fenómeno social crezca.