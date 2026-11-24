José Luis Rodríguez

Los Cabos, Baja California Sur. — Luego de que el Partido del Trabajo (PT), por conducto de su dirigente nacional Alberto Anaya, diera a conocer su respaldo a una eventual reelección del actual presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, diversos ciudadanos y usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad ante esta posibilidad.

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De acuerdo con publicaciones difundidas ampliamente en plataformas digitales, el pronunciamiento de la dirigencia petista generó una ola de reacciones críticas que derivó en el impulso de las etiquetas #NoReeleccion y #EnLosCabosNoReeleccion.

A través de fotografías y videos, habitantes del municipio expusieron lo que consideran argumentos en contra de la continuidad de la actual administración.

Entre los principales señalamientos compartidos por los usuarios destacan:

Recolección de basura: Reportes constantes sobre la falta de recolección y acumulación de residuos en distintas colonias.

Estado de las vialidades: Evidencia gráfica de calles y avenidas que permanecen dañadas desde las lluvias registradas en el mes de septiembre.

Parques y espacios públicos: Denuncias sobre áreas recreativas en abandono, con deficiencias en el mantenimiento general y en el servicio de alumbrado público.

Mientras el anuncio de la dirigencia nacional del PT perfila el apoyo partidista para buscar la continuidad de Agúndez Gómez al frente del Ayuntamiento, las reacciones en redes sociales evidencian un debate activo entre sectores de la población cabeña, quienes centran sus exigencias en la atención y mejora de los servicios públicos básicos del municipio.