El pasado viernes 20 de noviembre tuve la oportunidad de presenciar una asamblea informativa en Cabo San Lucas que, particularmente, me dejó una reflexión importante sobre la manera en que estamos entendiendo y analizando la política en Los Cabos.

Fue una asamblea cálida, diferente a muchas de las que estamos acostumbrados a presenciar. Un encuentro diverso, plural e incluyente, donde coincidieron mujeres, jóvenes, familias, trabajadores, empresarios, representantes sindicales, liderazgos sociales y personas con distintas trayectorias políticas.

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Y precisamente esa diversidad fue lo que más llamó mi atención.

Porque algo que ha caracterizado el crecimiento de nuestro movimiento en el país es su capacidad de sumar, de abrir las puertas y de entender que las transformaciones no pueden construirse únicamente entre quienes piensan igual.

En aquella asamblea se percibía un ambiente donde todas y todos eran bienvenidos, sin importar los colores políticos, el lugar de nacimiento o la trayectoria de cada persona. Porque, al final, hay algo que debería estar por encima de nuestras diferencias: el cariño por esta tierra y el deseo compartido de construir bienestar para quienes vivimos aquí.

Para quienes nacieron en Los Cabos y para quienes llegaron después a construir un hogar. Para las familias, los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los contribuyentes y todos los sectores que diariamente hacen posible el desarrollo de nuestro municipio.

Sin embargo, después de un encuentro de estas características, pareciera que para algunos resulta más interesante descubrir quién está detrás de una fotografía que reflexionar sobre lo que realmente sucedió frente a ella.

Una vez más, la fortaleza y la capacidad de convocatoria de una mujer se ponen en duda, como si detrás de cada logro importante necesariamente tuviera que existir alguien más que lo hiciera posible.

Es válido analizar las alianzas, los liderazgos y las distintas expresiones políticas que se suman a un proyecto. Lo que llama la atención es esa insistencia en buscar a quién atribuirle el mérito, antes que reconocer el trabajo de una mujer.

Y aquí vale la pena detenernos.

México vive un momento histórico. Por primera vez, una mujer encabeza la Presidencia de la República. Durante años hemos escuchado que es tiempo de mujeres, que deben abrirse mayores espacios de participación y que su liderazgo merece ser reconocido.

Pero si realmente estamos convencidos de ello, también debemos comenzar a ser congruentes.

No podemos celebrar que una mujer haya llegado a la Presidencia de México y, al mismo tiempo, cuestionar sistemáticamente la capacidad de otras mujeres para construir sus propios liderazgos.

Reconocer la participación de distintos sectores no significa restarle mérito a quien ha logrado reunirlos. Por el contrario, una de las capacidades más importantes en política es precisamente construir puentes, generar confianza y encontrar puntos de encuentro entre personas que no necesariamente comparten una misma historia.

Y eso fue parte de lo que observé en la asamblea de Manuel Cota y Eda Palacios.

Eda ha demostrado, a través de su trayectoria en el servicio público y de su trabajo cotidiano, que es posible mantener el diálogo con personas de distintas expresiones políticas. Su manera de relacionarse con diferentes sectores refleja una forma de entender la política que, a mi juicio, necesita fortalecerse: la de construir puentes, no romperlos.

Porque gobernar para todas y todos implica comprender que las necesidades de una familia no cambian dependiendo del partido con el que simpatice. El agua, la movilidad, la seguridad, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo son asuntos que nos corresponden a todos.

La política debe ser de todas y para todos. No puede convertirse en un espacio donde las diferencias partidistas sean motivo suficiente para excluir, descalificar o cerrar las puertas.

También debemos dejar de alimentar la idea de que cada encuentro entre personas con distintas trayectorias responde necesariamente a intereses ocultos. Las alianzas pueden analizarse, por supuesto, pero también pueden representar la voluntad de construir acuerdos.

Y hay algo que no debemos olvidar: más allá de los medios de comunicación y del llamado círculo rojo político, están las personas. Esas que toman sus propias decisiones, que escuchan, que observan y que deciden a quién acompañar.

Personas que muchas veces ni siquiera figuran en los análisis políticos, porque para conocerlas hay que salir de los espacios de siempre, caminar las colonias, escuchar sus inquietudes y entender lo que sucede fuera de las fotografías.

Quienes trabajamos en comunicación política sabemos que una fotografía puede mostrar muchas cosas, pero también puede dejar fuera lo más importante: las historias de quienes aparecen en ella.

Detrás de cada asistente hay una persona, una familia, una necesidad, una expectativa o una razón particular para estar presente. Reducir toda esa participación a una operación de liderazgos es pasar por alto la capacidad de decisión de quienes acudieron.

Es muy fácil opinar y todavía más fácil escribir. Lo verdaderamente difícil es conocer el territorio y comprender que la política no se construye únicamente entre quienes tienen un nombre conocido.

Tampoco se puede ignorar que ningún proyecto político se construye en soledad. Detrás de cualquier convocatoria existen esfuerzos colectivos, equipos de trabajo, liderazgos comunitarios y personas que aportan tiempo y voluntad.

Pero una cosa es reconocer ese esfuerzo colectivo y otra muy distinta es utilizarlo para minimizar la capacidad de quien ha logrado convocarlo.

El liderazgo de una mujer no pierde valor porque otras personas decidan acompañarla.

Al contrario, saber sumar es una cualidad que debería reconocerse con mayor frecuencia en una época donde la confrontación parece haberse convertido en la forma más sencilla de hacer política.

Los Cabos necesita menos divisiones y más espacios de diálogo. Necesita una política capaz de escuchar, incluir y reconocer que, por encima de cualquier aspiración personal, existen necesidades colectivas que no pueden seguir esperando.

Por eso considero que lo sucedido el viernes 20 de noviembre merece una lectura más amplia que la simple distribución de méritos entre grupos políticos.

Lo que vi fue una asamblea donde convivieron distintas voces, generaciones y sectores. Un encuentro que, más allá de las interpretaciones que puedan hacerse, dejó una imagen de pluralidad que también merece ser analizada.

Quizá la pregunta no debería ser quién está detrás de una mujer, sino por qué sigue costando tanto reconocer lo que una mujer es capaz de construir.

Porque no todo lo que sucede en la política se explica desde el círculo rojo. Y mucho menos todo lo que sucede en las calles cabe detrás de una fotografía.

Tal vez hemos pasado demasiado tiempo buscando quién está detrás de los liderazgos y muy poco escuchando a las personas que están frente a ellos.

Y si algo me dejó aquella asamblea, fue precisamente esa reflexión: antes de preguntarnos quién está detrás de Eda Palacios, quizá deberíamos comenzar por escuchar a quienes decidieron estar ahí.

Porque al final, en democracia, la última palabra no la tienen las columnas, los partidos ni los círculos políticos.

La tienen las personas.