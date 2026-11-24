16 años de cárcel fue la sentencia que Citlali Berenice “N” y Misael “N”, recibieron tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa acabada, cometido contra dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) en el municipio de Comondú.

Fue la tarde del 3 de octubre de 2025, cuando Citlali Berenice “N” y Misael “N”, viajaban en una camioneta tipo panel, color blanco, sobre la carretera que conduce al Ejido Número 5, en Ciudad Constitución.

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Al llegar a una brecha, fueron interceptados por una patrulla en la que se trasladaban dos agentes investigadores.

En ese momento, desde el vehículo particular la pareja comenzó a disparar contra los elementos policiacos y después descendieron para continuar la agresión con armas de fuego.

Los disparos impactaron en la parte trasera de la unidad oficial, luego de que uno de los agentes realizara una maniobra evasiva gracias a la cual ambos elementos públicos resultaron ilesos.

La intervención de personal de la Secretaría de Marina permitió detener el ataque y evitar que continuara la agresión.

Más de un año después del ataque, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia de 16 años de prisión para Citlali Berenice “N” y Misael “N”.