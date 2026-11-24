La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que las diez personas ya fueron citadas a declarar y que las indagatorias continúan.

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Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Durante una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal, Godoy informó que México todavía no recibe una solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos y precisó que tampoco han llegado los elementos probatorios que deben acompañar ese procedimiento, por lo que la Fiscalía mantiene sus propias investigaciones mientras espera la documentación correspondiente del gobierno estadounidense.

La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones se realizan sin distinción de filiaciones políticas y que las denuncias recibidas son atendidas conforme a los elementos disponibles.

También fue cuestionada sobre una posible indagatoria contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos señalamientos relacionados con Amílcar Olán y el caso del llamado huachicol fiscal.

Al respecto, Godoy negó que exista una investigación abierta contra López Beltrán y explicó que las referencias difundidas corresponden a testimonios de oídas, los cuales, por sí solos, no constituyen elementos suficientes para iniciar una indagatoria.

La fiscal reiteró que la institución “no actúa a partir de rumores o señalamientos sin sustento probatorio”.