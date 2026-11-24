La COP31 terminó sin un acuerdo político entre los cerca de 200 países participantes, luego de dos semanas de negociaciones y 44 horas adicionales de discusiones. La conferencia climática, celebrada en Antalya, Turquía, se convirtió en la más larga en la historia de la ONU, pero las diferencias entre los gobiernos impidieron aprobar el documento final.

La Unión Europea y otras naciones rechazaron la propuesta presentada por la presidencia turco-australiana al considerar que no establecía compromisos suficientes para enfrentar el calentamiento global.

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Uno de los principales desacuerdos fue la ausencia de referencias al carbón, el petróleo y el gas en el texto final.

La Unión Europea, mediante el ministro irlandés de Medio Ambiente, Darragh O’Brien, rechazó respaldar un pacto que no contemplara los combustibles fósiles ni una ruta para reducir su utilización.

Por su parte, el presidente de las negociaciones, el australiano Chris Bowen, reconoció que las diferencias sobre la transición energética fueron uno de los motivos que impidieron alcanzar el consenso, ante la oposición de países productores de petróleo a incluir ese compromiso.

El financiamiento climático fue el segundo punto de ruptura. Países en desarrollo cuestionaron que la propuesta no incluyera compromisos concretos para apoyar las medidas de adaptación al cambio climático.

Islas Marshall, Panamá, Vanuatu y Belice se sumaron al rechazo del documento. La representante de Islas Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, sostuvo que su país no aceptaría decisiones que pusieran en riesgo su futuro y su seguridad para favorecer los intereses de la industria de los combustibles fósiles.

El presidente de la conferencia, el ministro turco Murat Kurum, confirmó durante la sesión de clausura que no existían condiciones para aprobar el texto y anunció que no presentaría una nueva propuesta. El desenlace representa un revés para las negociaciones internacionales sobre cambio climático y tiene como antecedente la cumbre de Copenhague de 2009, que también concluyó sin un acuerdo adoptado por todos los participantes.

Aunque durante la COP31 se registraron compromisos de más de 90 países en materia de electrificación, estos no fueron suficientes para superar las diferencias sobre energía y financiamiento.