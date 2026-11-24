La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP) descartó expulsar a la estudiante señalada por agredir, hace unos días, a una compañera en la paceña Secundaria Número 20, caso que mantiene hospitalizada a la menor afectada y que ha generado reclamos de padres de familia.

La titular de la dependencia, Alicia Meza Osuna, afirmó que los protocolos escolares fueron aplicados y defendió la actuación de la dirección del plantel ubicado en Camino Real, considerando que es mejor “formación que expulsión”.

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En ese sentido, la funcionaria estatal explicó que la dependencia no considera la expulsión como una medida para atender este tipo de conductas, pues señaló que quienes ejercen violencia también necesitan formación.

“Si alguien necesita formación es justamente el agresor”, insistió.

Asimismo, pidió evitar que la estudiante lesionada sea expuesta nuevamente a situaciones que puedan afectar su integridad y señaló que la violencia escolar “refleja problemas que también existen en la sociedad”.