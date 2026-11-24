Una sentencia de 10 años de prisión es la que Víctor Manuel “N”, recibió al ser encontrado responsable, en procedimiento abreviado, del delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente en La Paz.

La investigación comenzó por una agresión sexual ocurrida durante la madrugada del 27 de junio de este año, en una vivienda de la paceña colonia Lázaro Cárdenas.

ESPACIO PUBLICITARIO

Durante la audiencia intermedia, la defensa solicitó que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado por lo que el juez autorizó esta vía y dictó una pena de 10 años de prisión para Víctor Manuel “N”, además de imponerle una multa de un día.