El sector empresarial, hotelero y de trabajadores de Los Cabos teme que las denuncias de presunta corrupción, abusos e irregularidades en las revisiones aduaneras del Aeropuerto Internacional de Los Cabos provoquen que el Gobierno de Estados Unidos emita recomendaciones negativas de viaje para este destino turístico.

La preocupación radica en que una advertencia de las autoridades estadounidenses podría afectar la llegada de visitantes, reducir las reservaciones y generar consecuencias económicas para miles de personas que dependen de la actividad turística.

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En conferencia de prensa ofrecida este lunes, donde estuvieron presentes dirigentes de organismos empresariales, sindicatos, colegios y asociaciones, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio César Castillo Gómez, informó que durante los últimos 12 meses han identificado más de 10 mil reportes y comentarios en redes sociales relacionados con presuntos abusos, retenciones prolongadas, cobros cuestionados y “procedimientos poco transparentes” durante las inspecciones aduanales aeroportuarias.

Entre los testimonios difundidos figuran los de participantes en el Abierto de Tenis de Los Cabos y otros visitantes extranjeros que aseguran haber enfrentado dificultades durante su ingreso al país.

También se han conocido nuevos señalamientos sobre incidentes registrados durante el último fin de semana.

Para los representantes empresariales, el riesgo no se limita a la inconformidad de los turistas afectados, sino a la posibilidad de que estos casos lleguen a instancias diplomáticas y deriven en recomendaciones de viaje que desincentiven las visitas a Los Cabos.

Estados Unidos es uno de los principales mercados emisores de turistas para el destino, por lo que una modificación en sus alertas podría repercutir en hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y trabajadores cuya fuente de ingresos depende de esta industria, lamentaron.

Ante este escenario, organismos empresariales y representantes de la hotelería demandaron la intervención del Gobierno federal para investigar las denuncias, esclarecer los procedimientos y determinar si existieron irregularidades por parte de las autoridades aduaneras.

También solicitaron garantizar revisiones transparentes y respetuosas de los derechos de los viajeros.