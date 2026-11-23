Baja California Sur acumuló 2 mil 184 registros por el delito de lesiones entre enero y octubre de 2026, según el reporte de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De ese total, mil 482 corresponden a lesiones dolosas, es decir, aquellas en las que existe intención de causar daño, mientras que 702 fueron clasificadas como culposas, relacionadas con hechos sin intención derivados de negligencia, imprudencia o falta de cuidado.

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El comportamiento mensual muestra que junio concentró la mayor cantidad de registros, con 260 casos, seguido de julio con 236 y mayo con 233.

En enero se contabilizaron 214; febrero, 197; marzo, 212; abril, 213; agosto, 214; septiembre, 192, y octubre cerró con 213. Las cifras reflejan que las lesiones se mantuvieron como uno de los delitos con mayor registro dentro de la categoría de afectaciones a la vida y la integridad corporal.

Como dato adicional, el reporte correspondiente a octubre contabilizó 1,993 delitos del fuero común durante ese mes en Baja California Sur, mientras que el acumulado estatal de enero a octubre llegó a 20 mil 231 registros.

Dentro de ese universo, los delitos contra la vida y la integridad corporal sumaron 2 mil 590 incidencias, entre ellas homicidios, tentativas y lesiones.

El SESNSP precisa que estas estadísticas corresponden a presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías. También debe considerarse que desde enero de 2026 está vigente el Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), con nuevos criterios de clasificación, por lo que las cifras de este año no deben compararse directamente con las de 2025 sin aplicar los criterios metodológicos correspondientes.