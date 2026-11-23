La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó este lunes su informe de resultados, en el que expuso los avances del segundo año del actual Ayuntamiento y un balance de sus cinco años al frente del gobierno municipal.

Entre los principales rubros destacó el abastecimiento de agua potable, al señalar que el caudal que ingresa a la red de distribución pasó de 835 a mil 250 litros por segundo, lo que representa un incremento cercano al 50%. También informó que cinco tanques elevados fortalecen el almacenamiento y la presión del servicio para más de 23 mil personas.

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En materia de movilidad, reportó que el sistema Tiburón Urbano cuenta con tres rutas que conectan 44 colonias y registró más de 1.8 millones de viajes durante el último periodo.

Asimismo, atribuyó a obras viales, como el par vial y la instalación de semáforos inteligentes, una reducción en los tiempos de traslado, con recorridos que, según expuso, pasaron de hasta 90 a 35 minutos durante las horas de mayor circulación.

En infraestructura urbana, mencionó una inversión acumulada de 273 millones de pesos en pavimentación y reencarpetado, además de la rehabilitación de parques y espacios públicos.

Respecto a seguridad, Quiroga informó que durante su administración se adquirieron 67 patrullas, de las cuales 11 corresponden a unidades Violeta, y que la certificación de los policías municipales aumentó de 5% en 2021 a 89.2%.

También señaló que los salarios de los elementos se duplicaron en cinco años.

En servicios públicos, destacó la reutilización de más de 65 millones de litros de agua tratada para el riego de áreas verdes y la construcción de una estación de transferencia de residuos. En materia digital, indicó que el Ayuntamiento pasó de ofrecer un trámite en línea en 2021 a contar con 55, mediante los cuales se han atendido más de 279 mil solicitudes.

En el apartado financiero, la alcaldesa aseguró que su administración no contrató nueva deuda pública y que las cuentas municipales obtuvieron aprobación durante dos años consecutivos, después de 13 años sin alcanzar ese resultado.

También anunció la próxima apertura de La Madriguera, un espacio destinado a hijas e hijos del personal municipal.

Al concluir su informe, reconoció la participación de trabajadores del Ayuntamiento, integrantes del Cabildo y ciudadanos en los proyectos desarrollados durante su gestión.