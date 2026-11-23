Calafia Rodríguez

De los 16,500 casos de personas que en 2025 perdieron la vida en accidentes viales en México, 129 ocurrieron en Baja California Sur, colocando a la entidad como uno de los lugares de menor incidencia en este tipo de percances, según lo estimado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe reciente.

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Ello obedece, a la diferencia de estas proporciones por ser comunidades en donde se concentra el mayor número de población, como en el caso de Jalisco que registró el mayor número de fallecimientos por siniestros viales, con 1,182, seguido del Estado de México con 1,005 casos, debido a su densidad poblacional, Guanajuato con 982, Ciudad de México con 843 y Puebla en 827.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En contraste, Baja California Sur (129), Campeche (141) y Colima (184) registraron las cifras más bajas.

Los siniestros viales representan una proporción importante de las muertes accidentales en México. Las diferencias entre entidades muestran dónde se concentra el mayor número de fallecimientos, aunque para comparar el riesgo vial es necesario considerar también el tamaño de la población.