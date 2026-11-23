El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos y la Casa de la Cultura “Profesora Nieves Trasviña de Ceseña” te invitan a disfrutar de la edición especial “Entre Notas y Estrellas”, como parte del programa Letras en Plenilunio, velada que tendrá lugar este martes a partir de las 19 horas, en la explanada en el sanluqueño Cerrito del Timbre.

El programa contempla el concierto de música clásica “Luna en el Mictlán”, a cargo del ensamble Noir et Blanc y la Orquesta Juvenil de la Casa de Música “Profesora Concepción Olachea Montejano”.

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También se presentará la obra teatral “La muerte que nos habita”, adaptación del poemario de Jaime Sabines, con la participación del taller de teatro de la Casa de la Cultura y el Telebachillerato 49, además del coro juvenil de la Institución Delmar.

Las actividades incluirán la exposición de arte “Retrospectiva de mi identidad”, del Estudio de Arte Magdaleno, así como una jornada de observación de la Luna llena mediante telescopios, a cargo de CETUS, Sociedad Astronómica de Los Cabos.

La jornada también contará con la participación de emprendimientos coordinados por el área de Fomento Económico del Ayuntamiento de Los Cabos, con presencia de propuestas de gastronomía y artesanías.

La invitación para este martes en punto de las 6 de la tarde está abierta al público que desee disfrutar de una noche que reunirá música, teatro, poesía, artes visuales y observación astronómica en un mismo espacio.