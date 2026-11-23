La ocupación hospitalaria por dengue en Baja California Sur se mantiene por debajo del seis por ciento de las camas censables del sector público, pues al inicio de esta semana, las unidades médicas registraron 35 personas hospitalizadas por síntomas asociados a la enfermedad, mientras que a finales de octubre la cifra era de 59 pacientes, informó la secretaria de Salud estatal, Ana Luisa Guluarte Castro.

La funcionaria indicó que durante las acciones de prevención se han fumigado más de 94 mil hectáreas, principalmente en Los Cabos y Comondú, donde continúa la transmisión del virus.

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Las jornadas de nebulización se realizaron durante el fin de semana en colonias de Cabo San Lucas y Ciudad Constitución, mientras que este martes comenzará un nuevo ciclo de fumigación en La Paz.

En cuanto al panorama epidemiológico, Baja California Sur acumula 816 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026.

Guluarte Castro señaló que las pruebas diagnósticas muestran una disminución en la detección de nuevos contagios, en comparación con el comportamiento registrado anteriormente.

También mencionó que otras entidades vecinas superan los 2 mil 600 casos confirmados.

La secretaria de Salud recordó que la fumigación permite combatir al mosquito adulto, pero no elimina las larvas, por lo que pidió a la población participar en la prevención mediante la limpieza de patios, el retiro de cacharros y la eliminación de recipientes donde pueda acumularse agua.