Calafia Rodríguez

Con el llamado a apoyar a los productores y emprendedores locales, este domingo 29 de noviembre se realizará el Mercado Choyero en San Pedro, a partir de las 9 de la mañana, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Turismo y Economía.

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San Pedro, una localidad asentada a 15 minutos de la ciudad de La Paz, cuenta con alrededor de 800 habitantes, comunidad que se verá activada comercialmente con este tipo de actividad, que fue solicitada por la población, al ser paso de numerosas personas que se dirigen hacia el sur de la entidad, tanto turistas como sudcalifornianos, a fin de ser considerados también como punto de reunión y una comunidad con gran alternativa para los pobladores.

Los organizadores informaron que este Mercado Choyero de San Pedro es la oportunidad para que los asistentes vivan un ambiente completamente familiar, en donde se ofrecerá deliciosa comida típica, así como la venta de productos regionales, complementado con música garantizando un ambiente de alegría y celebración por las bondades de la tierra.