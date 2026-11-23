El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, criticó la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la detención de dos personas de origen mexicano en el principal aeropuerto de Seattle, ocurrida el sábado.

El mandatario calificó a la agencia como una institución “fuera de control” y cuestionó que los arrestos se realizaran en una pasarela de embarque, cuando las personas estaban por abordar un vuelo.

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Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a agentes encapuchados detener a las dos personas.

Ferguson señaló que el procedimiento pudo contravenir una ley estatal que limita el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas del orden. También informó que investigaría cómo los agentes federales obtuvieron acceso a esa zona del aeropuerto.

Por su parte, ICE confirmó la detención de Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano que, según la dependencia, permaneció en Estados Unidos después de que venciera su visado. La segunda persona fue identificada como Sofía Hernández Mejía, quien también tenía un visado expirado.

La agencia señaló que, además de su situación migratoria, Hernández Mejía sería acusada de agredir a un agente federal al presuntamente arrojarle café caliente.

La intervención generó cuestionamientos por parte de autoridades estatales y de la aerolínea Alaska Airlines, que manifestó su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden durante el operativo.