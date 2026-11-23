Diez militares heridos ingresaron a hospitales de Sinaloa tras el operativo realizado el pasado viernes en Guasave, dirigido contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como líder del Cártel de Guasave.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que seis elementos fueron trasladados a hospitales de Los Mochis, mientras que otros cuatro fueron llevados por vía aérea a Culiacán.

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El funcionario explicó que la mayoría de los militares presentaba heridas por proyectiles de arma de fuego o lesiones ocasionadas por esquirlas. Después de recibir atención inicial y ser estabilizados, los diez fueron trasladados a un hospital militar para continuar con su tratamiento médico especializado.

Sobre las personas civiles que pudieron resultar heridas durante el enfrentamiento, González Galindo señaló que no contaba con una cifra confirmada, aunque mencionó la posibilidad de que algunas hayan recibido atención en clínicas particulares.

También informó sobre la muerte de un hombre de 31 años, quien ingresó con heridas de bala en distintas partes del cuerpo a una unidad médica del IMSS-Bienestar y falleció mientras recibía atención.

Con este fallecimiento, el saldo reportado del operativo asciende a 20 personas muertas: 16 presuntos integrantes de grupos delictivos y cuatro militares. Las autoridades continúan con las acciones relacionadas con el despliegue realizado en el municipio de Guasave, Sinaloa.