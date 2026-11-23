Un fallo condenatorio es lo que el Tribunal de Enjuiciamiento dio a Hubaldo “N”, a quien se le acusó del delito de ciber acoso sexual en ofensa de una adolescente.

De acuerdo con la causa penal la agresión sexual ocurrió la madrugada del 13 de agosto del 2024 en el mulegino ejido Cabo San Lucas, en agravio de una adolescente, a quien envió mensajes con propuestas obscenas.

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En las audiencias, tras escuchar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la culpabilidad del acusado por el delito de ciber acoso sexual.

Hubaldo “N” conocerá la pena que deberá cumplir durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.