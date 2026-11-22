Vinculado a proceso quedó Carlos “N”, señalado por su probable participación en un robo calificado cometido en una sucursal de Farmacia Yza, ubicada en la josefina colonia Santa Rosa.

Fue la mañana del 3 de abril de 2026, cuando Carlos “N” presuntamente amenazó con un cuchillo de cocina a una trabajadora de la farmacia para apoderarse del dinero de la caja registradora.

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Tras el reporte del incidente, el hombre fue detenido en flagrancia y presentado ante el Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Detenidas en San José del Cabo.

El caso fue llevado ante un Juez de Control quien determinó su vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva a Carlos “N” y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.