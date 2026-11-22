Calafia Rodríguez

El recientemente nombrado director local de CONAGUA en Baja California Sur René Núñez, asumió con compromiso la encomienda que tiene del Consejo Consultivo desde el pasado 17 de noviembre, debido al perfil de las acciones de esta dependencia para resolver problemáticas poblacionales que tienen municipios como Los Cabos.

En entrevista, dijo que pondrá su empeño, capacidad y experiencia adquiridas en anteriores cargos al haber sido director de Sapa Los Cabos y alcalde de este municipio al sur, en donde se busca desde CONAGUA atender cuestiones técnicas y jurídicas.

Dijo que “para ello se requiere un trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, por lo que se dará principal atención también a los empresarios para poder coordinar experiencias y resolver problemáticas del agua en bienestar de las familias, sobre todo en poblaciones alejadas del norte y también tomando en cuenta el crecimiento de La Paz y los Cabos, pues cada municipio representa una particularidad por su zona geográfica y las condiciones de sus comunidades”