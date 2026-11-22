Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo tras impactarse contra un camión tipo pipa en la calle de acceso a la sanluqueña colonia Leonardo Gastélum.

A la escena acudieron elementos de seguridad y personal de emergencia, quienes confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales.

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Trascendió que el motociclista habría intentado esquivar un automóvil cuando perdió el control de la unidad y terminó chocando contra las ruedas de la pipa.

Mientras tanto, el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.