Calafia Rodríguez

La más reciente medición de CRIPESO a nivel nacional, sobre el ranking de gobernadores en el mes de noviembre, coloca en el más bajo registro en su historial a Víctor Castro Cosío de Baja California Sur con un 36.90 por ciento.

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Ello lo registra como no aceptable en la posición 29, la más baja en el nivel de aprobación en la zona norte también.

También informó en sus redes sociales las muestras sobre caídas marcadas y consolidación en las posiciones del fondo, los últimos lugares corresponden a Lorena Cuéllar con 33.05% y David Monreal Avila con 28.25%.

Las mayores caídas fueron de Evelyn Salgado Pineda con 39.98% y el propio David Monreal.

La encuestadora emplea una metodología de consulta vía digital a más de 70 mil personas a partir de los 18 años y otros rangos de edad, correspondiendo esta medición a la última semana de octubre y los primeros días de noviembre.

El margen de error es solamente de 95 %.