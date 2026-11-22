La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Sinaloa, luego de los enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados tras la captura de Fausto Isidro, conocido como “El Chapo Isidro”, en el municipio de Guasave.

El aviso contempla los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, donde las autoridades estadounidenses recomendaron a sus connacionales permanecer en sus domicilios, reducir sus desplazamientos y evitar circular por la carretera federal 15, entre Los Mochis y Culiacán.

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La representación diplomática también advirtió que los vuelos y las corridas de autobuses podrían registrar afectaciones, por lo que pidió a los viajeros verificar directamente con las aerolíneas el estado de sus itinerarios.

Asimismo, recordó que Sinaloa permanece en el nivel 4 de alerta de viaje, que corresponde a la recomendación de no visitar la entidad.

Por su parte, el Gobierno de Sinaloa informó que las labores para reabrir las carreteras de la zona centro-norte registraban un avance del 90 por ciento y que las corporaciones de seguridad mantenían operativos en distintos puntos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la muerte de siete presuntos agresores y cuatro elementos del Ejército durante los hechos relacionados con la captura.

Además, se informó que hasta ese momento no se tenía registro de civiles fallecidos, mientras que otros reportes elevaron a 15 el número de presuntos integrantes de grupos criminales muertos.