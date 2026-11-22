Este martes se llevará a cabo el Foro Regional Nuestros Mares 2026: “Voces del Mar”, donde pescadores, acuicultores, autoridades y representantes de instituciones académicas intercambiarán experiencias y analizarán los desafíos que enfrenta el sector pesquero y acuícola en Baja California Sur.

El foro que tendrá como sede el Centro de Convenciones de La Paz es organizado por el la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del estado (SEPADA), en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

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Las actividades se desarrollarán de las 8:30 a las 18:05 horas, en el recinto ubicado sobre la carretera La Paz-Pichilingue, kilómetro 11 con entrada libre.

El programa contempla cuatro ejes de trabajo: experiencias de productores y organizaciones pesqueras; manejo, innovación y adaptación a los cambios en los ecosistemas marinos; permisos, trámites y regulación, así como comercialización y vinculación con mercados. También participarán representantes de CONAPESCA, COEPRIS, IMIPAS y SEPADA para abordar los procedimientos administrativos que enfrenta el sector.

Durante las mesas de diálogo se compartirán experiencias de acuicultores de San Buto, El Vizcaíno y Estero San Vicente, además de integrantes de federaciones de cooperativas del Pacífico Norte, la Zona Centro y el Golfo de Ulloa.

Con ello se busca “generar propuestas para fortalecer la actividad productiva, facilitar la relación entre productores y compradores e impulsar la colaboración entre comunidades, autoridades y academia”, señalaron los convocantes.