Sara Carter, funcionaria responsable de la estrategia antidrogas de Estados Unidos, reconoció el operativo realizado el viernes 20 de noviembre y consideró que la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa representa un “resultado favorable para ambos países”.

A través de su cuenta de X, Carter señaló al detenido como responsable de distribuir fentanilo, heroína y otras sustancias en territorio estadounidense. En su publicación escribió: “Es una victoria para Estados Unidos y México”, además de solicitar que continúe la coordinación entre ambas naciones para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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La funcionaria también reconoció la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Guardia Nacional; el administrador de la DEA, Terry Cole, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Por su parte, García Harfuch destacó la intervención de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional durante el operativo.

Terry Cole también se pronunció sobre la detención y la calificó como un golpe contra una de las organizaciones criminales que operan en México.

El titular de la DEA reconoció la participación de las autoridades mexicanas y señaló que continuará la colaboración bilateral para combatir el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo hacia Estados Unidos.