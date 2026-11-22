Cabo San Lucas, Baja California Sur.— Habitantes del fraccionamiento Fundadores y críticos de la administración municipal han cuestionado duramente al presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, luego de que durante su Segundo Informe de Gobierno agradeciera públicamente en dos ocasiones la presencia y el trabajo coordinado de Karen Zumaya, representante jurídica del Ejido Cabo San Lucas.

De acuerdo con los señalamientos de los colonos, el gesto del alcalde contradice las declaraciones que el propio edil habría realizado en reuniones anteriores, donde aseguró que no existía vínculo alguno entre su gobierno y el núcleo ejidal en relación con la disputa por los terrenos de Fundadores.

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Para las familias del asentamiento, este reconocimiento confirma la sospecha de una coordinación institucional que, acusan, ha derivado en presiones, intimidación y obstáculos para el acceso a servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica.

Las críticas hacia la gestión de Agúndez Gómez retoman los hechos ocurridos el 31 de enero de 2026, cuando elementos de la fuerza pública y personal del Ayuntamiento acudieron al fraccionamiento Fundadores, derribaron la pluma de acceso principal e intentaron ingresar con maquinaria pesada.

Al igual que ocurriera en San José del Cabo, la intención era destruir o derribar los domicilios al interior del Fraccionamiento con la finalidad de intimidar al resto de las familias asentadas al interior del predio privado.

Los vecinos lograron frenar el despliegue al exhibir un amparo federal vigente que protege la posesión de sus viviendas.

Aunque en su momento trascendieron versiones que atribuían la responsabilidad del operativo únicamente al secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, el 4 de febrero de 2026 el gobernador de Baja California Sur aclaró públicamente que la intervención fue una decisión originada en el gobierno municipal de Los Cabos, y que las fuerzas estatales solo acudieron en apoyo a una solicitud local.

A raíz de este episodio, las familias afectadas, se organizaron y presentaron recursos legales contra todos los funcionarios municipales y estatales involucrados (incluido, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez) por desacato al amparo federal.

Para el 17 de febrero de 2026, se dio a conocer que dichas denuncias ya eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), involucrando los nombres de Christian Agúndez, Karina de la O, Saul González y Alberto Renteria Santana

Frente a las acusaciones de los residentes, tanto el núcleo ejidal como el gobierno municipal han sostenido posturas distintas sobre el origen y el manejo del conflicto.

Por un lado, la representación legal del Ejido Cabo San Lucas, encabezada por Karen Zumaya, ha argumentado en declaraciones previas —como las emitidas en enero de 2026— que las acciones emprendidas por el organismo tienen como propósito impulsar la regularización jurídica de los predios en disputa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Cabos ha rechazado las versiones sobre un bloqueo deliberado de servicios, destacando las mesas de diálogo sostenidas con habitantes de la zona. Entre estas acciones, la administración municipal ha señalado la reunión encabezada por Alberto Rentería Santana el 24 de abril de 2026 para revisar las solicitudes de agua y luz, así como un recorrido realizado por el propio alcalde Christian Agúndez el 4 de mayo de 2026 para dar seguimiento a dichas gestiones.

Lo cual, ante la presencia de Karen Zumaya en el informe y el agradecimiento de su presencia (en dos ocasiones) por parte de Christian Agúndez queda en claro que las posturas “diferentes” era simulación y ambos trabajan en conjunto contra Fraccionamiento Fundadores

Mientras el gobierno municipal insiste en su disposición al diálogo, los vecinos de Fundadores mantienen su exigencia de que las autoridades respeten los amparos vigentes y reiteran su demanda de que la FGR deslinde responsabilidades por el operativo de principios de año.