Calafia Rodríguez

El 6 de diciembre se realizará la Quinta edición del Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo MaQueCho 2026 en San Antonio, en un evento que busca reactivar la economía de esta zona dando la oportunidad a comerciantes locales de elaborar y vender este tipo de productos.

Esta es una iniciativa que por quinta ocasión se realizará para incentivar el consumo local y apoyar a los productores de alimentos, ya que son tradicionales de las delegaciones, zonas rurales y ciudades de Baja California Sur, como son el queso, el chorizo y la machaca que en su elaboración tienen una característica muy sudcaliforniana.

Durante una jornada de todo el día, se invita a vivir una gran fiesta llena de sabor, tradición y mucha diversión, con deliciosos platillos regionales, música en vivo, presentaciones artísticas, concursos, baile y muchas sorpresas más que se están preparando.

Esta es una buena oportunidad para disfrutar de un evento que reúne a la familia y amigos. Será esta una gran celebración de las tradiciones sudcalifornianas.