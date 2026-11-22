Nueves propiedades afectadas y una persona con lesiones menores, es el saldo de un incendio iniciado la tarde de este domingo en una segunda ubicada sobre el bulevar Doctor Ernesto Chanes Chávez, en la josefina colonia El Zacatal.

Las llamas se extendieron a inmuebles cercanos y dejando afectaciones preliminares en seis departamentos, una vivienda y dos establecimientos comerciales.

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El comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez, informó que en el combate al siniestro, que duró unas cinco horas, participaron 52 elementos operativos con el apoyo de 10 unidades.

Los trabajos se realizaron en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Seguridad Pública y CLAVE 1.

Durante la emergencia fue rescatada una persona que presentó lesiones menores, así como dos perros.

Las afectaciones se concentraron en inmuebles ubicados en las inmediaciones del establecimiento conocido como Segunda Gaytán, en el cruce del bulevar Ernesto Chanes Chávez y la calle José Antonio Guluarte.