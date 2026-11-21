Tras un enfrentamiento a balazos entre un grupo armado y fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, se reportaron este viernes bloqueos en distintos puntos del estado.

Las afectaciones se extendieron a los municipios de Culiacán, Navolato, Guasave, Salvador Alvarado y Ahome, principalmente sobre la carretera Internacional México 15, la autopista Benito Juárez y caminos vecinales.

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Entre los incidentes reportados se encuentran vehículos incendiados y unidades atravesadas para impedir el tránsito, además de artefactos conocidos como ponchallantas, que ocasionaron daños a varios automóviles.

También se informó sobre obstrucciones en la caseta de cobro ubicada en la salida de Culiacán hacia Salvador Alvarado y vehículos quemados en Navolato. La circulación quedó interrumpida en ambos sentidos, dejando a numerosos automovilistas varados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa solicitó a la población evitar los tramos afectados mientras continúan los operativos de las autoridades. Entre las recomendaciones se encuentra no circular por la carretera La Costera, desde Culiacán hacia el norte, ni por el tramo que conecta Los Mochis con el sur del estado.

Hasta el momento, las autoridades no habían proporcionado mayores detalles sobre el enfrentamiento que originó los incidentes.

Las afectaciones también alcanzaron las actividades deportivas, luego de que fuera suspendido el encuentro de béisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

Mientras continúan los operativos de seguridad, se mantiene el llamado a los conductores para evitar desplazamientos por las carreteras donde se han registrado bloqueos.