El programa permanente “Baila la Plaza”, continuará este domingo en San José del Cabo con una presentación a las 18 horas en la cancha de usos múltiples de la colonia El Zacatal.

La programación continuará el viernes 27 de noviembre, a las 18 horas, en el parque de la colonia Vista Hermosa, en la supermanzana 15. Posteriormente, el sábado 28, la actividad llegará a la josefina colonia Pablo L. Martínez, a partir de las 6 de la tarde.

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Las presentaciones se realizan en colaboración con DJ Azteca y tendrán entrada libre.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades, sin importar si saben bailar o desean aprender, pero siempre con la intención de generar espacios de convivencia mediante la música y el baile en mente.

Bajo los lemas “¡La plaza es de quien la baila!” y “Ven como eres, baila como quieras”, el Instituto de la Cultura y las Artes busca “promover el uso de los espacios públicos y la participación comunitaria”.