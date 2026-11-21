Calafia Rodríguez

Al ser la pesca una actividad esencial para la alimentación y bienestar de México, en el Día Mundial de la Pesca, se informó que en Baja California Sur, alrededor de 7,400 productores pesqueros se agrupan en casi 800 cooperativas, de acuerdo con registros de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

Se dio a conocer que la producción pesquera en el Estado alcanza alrededor de 200 mil toneladas, con un valor estimado de 2 mil 400 millones de pesos.

La pesca es mucho más que una actividad productiva: es una fuente de alimentos, empleo e ingresos para miles de familias; fortalece las economías locales y forma parte de la vida y la identidad de numerosas comunidades de México.

En el Día Mundial de la Pesca, el Instituto Mexicano de Investigación en Acuacultura Sustentables (IMIPAS) reconoce a las pescadoras y los pescadores, cuyo trabajo contribuye a llevar alimentos a las mesas de las familias mexicanas y al desarrollo de este sector.

A través de la investigación científica, el IMIPAS genera conocimiento sobre los recursos pesqueros, realiza evaluaciones y aporta opiniones y recomendaciones técnicas que respaldan la toma de decisiones para el aprovechamiento responsable de estos recursos.

Además, los gobiernos a nivel estatal son los encargados de fortalecer la pesca para contribuir a la alimentación, al desarrollo y al bienestar de México.