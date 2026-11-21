José Luis Rodríguez / Ashley Neri

Cabo San Lucas, Baja California Sur.– Con una amplia convocatoria ciudadana, Eda Palacios Márquez, aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezó una asamblea informativa en el auditorio de la colonia Las Palmas, en Cabo San Lucas.

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Durante el encuentro, Palacios Márquez estuvo acompañada por el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Manuel Cota Cárdenas, con quien compartió este espacio de diálogo y cercanía para reforzar el mensaje y los proyectos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al término de la jornada, la aspirante expresó su gratitud por la respuesta de la ciudadanía cabeña:

“Enormemente agradecida por una asamblea informativa muy cálida, llena de participación, unidad y compromiso con Los Cabos”.

La reunión destacó por su pluralidad, logrando congregar a distintos sectores de la comunidad.

En ese sentido, Palacios Márquez reconoció el respaldo de quienes se dieron cita en el recinto:

“Gracias a las mujeres, jóvenes, familias, trabajadores, comerciantes, empresarios, líderes sindicales, representantes de los distintos sectores productivos y liderazgos sociales que nos acompañaron”.

Asimismo, subrayó que el movimiento busca sumar voluntades más allá de las diferencias, priorizando el bienestar común. Se trata, señaló, de “personas con diferentes trayectorias y formas de pensar, pero con el deseo compartido de una política diferente, cercana, que escuche y esté del lado del pueblo”.

De igual manera, agradeció la presencia y el acompañamiento de la dirigencia estatal en este ejercicio ciudadano: “Gracias a nuestro coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Manuel Cota Cárdenas, por compartir este espacio donde fortalecimos el mensaje de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Finalmente, Eda Palacios Márquez reiteró que la honestidad, la cercanía y el compromiso con las personas son los principios fundamentales que unen este proyecto en Los Cabos, cerrando con un llamado a la participación colectiva: “¡Juntos, hagamos que suceda!”.