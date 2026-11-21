Prestadores de servicios turísticos de La Paz insistieron en su inconformidad ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la falta de respuesta a sus solicitudes de autorización para participar en la temporada 2026-2027 de avistamiento y nado con tiburón ballena en la bahía de La Paz.

Los operadores quienes este semana se manifestaron pacíficamente en la sede de Semarnat en el centro de la capitalo paceña, cuestionaron los criterios utilizados para distribuir los permisos y señalan inconsistencias en el procedimiento.

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La inconformidad aumentó luego de que 36 prestadores de servicios quedaran fuera de las actividades de esta temporada, tras una reducción en el número de autorizaciones.

Los operadores piden conocer el padrón de permisos otorgados, las condiciones para acceder a ellos y los criterios aplicados en su distribución. También señalaron que, si no reciben una respuesta, podrían realizar nuevas manifestaciones e incluso recurrir a bloqueos para exigir atención a sus demandas.

La actividad turística relacionada con el tiburón ballena representa una fuente de ingresos para empresas y familias de La Paz que ofrecen recorridos marítimos.