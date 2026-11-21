El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con México avanzan hacia un nuevo acuerdo comercial, aunque reiteró sus diferencias sobre el intercambio de mercancías y la operación de los grupos del narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, informó que ambos gobiernos mantienen conversaciones para resolver los asuntos pendientes de la relación bilateral.

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Trump relató que durante su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, planteó su inconformidad por el superávit comercial de México frente a Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que busca modificar el balance del intercambio de productos entre ambos países.

En materia de seguridad, el presidente estadounidense afirmó que su gobierno también mantiene mesas de trabajo con México para abordar el combate a los cárteles del narcotráfico, sin embargo, insistió en sus señalamientos sobre la presencia de estas organizaciones criminales en territorio mexicano.

Por su parte, Sheinbaum había informado que las conversaciones registraban avances, principalmente en la revisión de aranceles y los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Como parte de los siguientes pasos, ambos mandatarios acordaron reunirse nuevamente en diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, durante las actividades relacionadas con la cumbre del G20 en Miami.

El encuentro tendrá como objetivo avanzar hacia la conclusión y firma del acuerdo comercial entre ambas naciones.