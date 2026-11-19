Calafia Rodríguez

El exalcalde de Los Cabos Óscar René Núñez Cosío, asumirá su responsabilidad como nuevo director general de CONAGUA en Baja California Sur, sustituyendo al anterior titular Julio César Villarreal.

El cambio se dio luego de la salida del anterior director, enmarcada en una serie de señalamientos e irregularidades que derivaron de la inconformidad del personal de la dependencia.

Trascendió que esta es una posición gestionada directamente del gobernador Víctor Castro al dar nombramiento a Núñez Cosío, quien es licenciado en Administración de Empresas, ex delegado de Cabo San Lucas y ex diputado, habiendo sido también alcalde en el periodo de 2008 al 2010.