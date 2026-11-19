Por no pasar pensión para la manutención de su menor hijo, Jairo “N” fue sentenciado a dos años de prisión que purgará en el Cereso loretano.

Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Jairo “N” una multa de 50 días y el pago de 69 mil 653 pesos por concepto de reparación del daño.

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La causa penal establece que Jairo “N” dejó de cumplir con sus obligaciones de manutención hacia su hijo durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2024 y el 15 de agosto de 2025, lo que representa 12 meses de incumplimiento.

Tras las pruebas presentadas por el fiscal, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó la sentencia condenatoria de 2 años de cárcel.