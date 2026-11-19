Calafia Rodríguez

El gobernador Víctor Castro Cosío confundió y mencionó a nuestra entidad, Baja California Sur, como el Estado con menos pobreza a nivel nacional, cuando en realidad es Baja California (la vecina entidad del norte), esto durante su mensaje posterior al quinto informe de labores de la alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador.

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De acuerdo con datos oficiales informados por el INEGI a nivel nacional, es Baja California (en el norte de la península) quien ocupa el lugar con menos pobreza, en el porcentaje de los 9.9% de la población en esta situación.

Lo que sí corresponde a Baja California Sur, es el segundo lugar, alcanzando apenas el 10.2 por ciento al respecto.

Durante el discurso que ofreció en el marco de este evento en la Primera Capital de las Californias, Castro Cosío acusó de nuevo a quienes llama “sus detractores”, todos aquellos que no quieren reconocer el avance que ha tenido el Estado durante su administración, y que se niegan a destacar que tanto a nivel federal como en Baja California Sur disminuyó este factor, a tal grado que es “somos la entidad con menor índice de pobreza”.

Atribuyó un retraso en las últimas administraciones estatales, con una referencia de hasta doce años atrás. Argumentando que la distinción en la que él encabeza es “la honradez un principio fundamental en la vida de las personas, por lo que seguiremos impulsando el turismo y la infraestructura juntos”.