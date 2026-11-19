Calafia Rodríguez

Permanece abierta la convocatoria para quienes deseen participar en el Concurso de Nacimientos La Paz 2026, para todos aquellos interesados en mantener vivas las tradiciones en temporada navideña, con creatividad y unión por medio del montaje de un nacimiento.

Esto es por medio del llamado atento a participar por parte del Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el Centro Cultural La Paz, que invitan a los ciudadanos a imprimir su creatividad en la creación del entorno de escenificación de este hecho histórico respecto al nacimiento de Jesús, al ser parte esencial de la celebración cristiana en Navidad.

Es importante destacar que la fecha límite de inscripción es el próximo viernes 27 de noviembre y los interesados podrán encontrar temporalmente la convocatoria completa y los formatos de inscripción en la carpeta de Google Drive:

https://drive.google.com/…/1krk6nJzOMxucxZui3gAh6kEhG2v...

Después de eso, deberán entregar su documentación de manera presencial, entregando los documentos en físico en las instalaciones 16 de Septiembre y Belisario Domínguez, en el centro de La Paz.

Se pone a disposición el contacto: 612 122 0065, así como el correo electrónico para enviar los formatos y documentación completa a centroculturalisc@gmail.com