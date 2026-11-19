El secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, encabezó la entrega de 500 plazas de base a trabajadores del sector educativo de Baja California Sur, durante una ceremonia realizada este jueves en el Teatro de la Ciudad de La Paz.

El funcionario federal señaló que esta asignación representa “un avance en el reconocimiento de los derechos laborales del magisterio sudcaliforniano y se suma a las acciones para garantizar mejores condiciones de trabajo”.

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Del total de nombramientos, 260 corresponden a personal docente de secundaria y maestros de educación física de preescolar y primaria; 230 fueron asignados a trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, mientras que 10 se destinaron a subdirectores de educación primaria.

Las plazas tienen vigencia a partir del 1 de octubre de 2026.

Delgado Carrillo recordó que esta entrega da continuidad al proceso de asignación de plazas realizado en noviembre de 2025, cuando también se otorgaron 500 nombramientos.

Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío informó que, con esta nueva asignación, la entidad alcanza 2 mil 442 trabajadores de la educación incorporados a los procesos de federalización y basificación durante su administración.

El mandatario estatal sostuvo que las asignaciones se realizan “bajo criterios de transparencia y justicia laboral”, además de señalar que continuarán las gestiones ante el Gobierno de México para avanzar en la basificación del personal docente y no docente que todavía no cuenta con una plaza de base.