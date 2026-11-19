Calafia Rodríguez

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera informó la mañana de este jueves, en su gira por Baja California Sur, que el militante Rigoberto Mares, fue nombrado y será ratificado esta tarde en evento masivo como coordinador en La Paz, de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, quien en el momento que legal y electoralmente se permita, será quien busque en la municipalidad un cargo de elección popular.

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Dijo que este es el resultado de una medición realizada con la opinión de preferencia de miles de mujeres y hombres, siendo Rigoberto Mares, el que más apoyo recibió, también respecto a otras fuerzas políticas.

Se contó además con la presencia de Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, a quien destacó redoblará el trabajo y seguirá con el compromiso de trabajar arduamente, ante un panorama del 2027 como un gran reto.

Reconoció además que en el municipio de Los Cabos las cosas “están cuesta arriba, así como siempre para nosotros, es mucho trabajo y lo vamos a lograr en BCS”.

Destacó que el pueblo seguramente tomará otra opción de gobierno, pues los actuales se han convertido en “expertos en mentirle a la gente, aseguran que será solamente un trámite una vez resuelta la candidatura en MORENA y podrán ganar lo que ellos quieran. Para nosotros es mejor, que sigan pensando, pues se van a llevar la sorpresa de su vida. El secreto no es cuántos espectaculares pongan o cuantos discursos pronuncien; esto es de tocar puertas hasta el cansancio y todavía cansados, seguir”.

Finalmente, recordó que este nombramiento será ratificado en encuentro de esta tarde el cual estará abierto a convocatoria a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general.