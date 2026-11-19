Calafia Rodríguez

En el desfile de este viernes 20 de noviembre con motivo del aniversario 116 de la Revolución Mexicana, en La Paz, Baja California Sur, la SEDENA participará con un aproximado de 263 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con vehículos, binomios, equinos y demostraciones, además de confirmarse la asistencia de contingentes escolares, deportivos, charros y cuerpos de emergencia.

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Por ello, se informa que sobre el Paseo Álvaro Obregón en La Paz, se activará el operativo vial el cual iniciará alrededor de las 05:30 horas con el cierre del tramo de calle Abasolo del bulevar 5 de Febrero hacia Vicente Guerrero, reabriendo cerca del mediodía.

En este sentido, se recomienda a los ciudadanos llegar con anticipación y evitar estacionarse sobre la ruta o en zonas restringidas, así como a quienes tengan actividad laboral o escolar por el área, tomar vías alternas y con previsión del tiempo.

De igual manera, la recomendación es para quienes habitan esta zona, así como los centros de trabajo y comercios, al ser esta un área turística de gran relevancia en el corazón de la ciudad, en pleno malecón costero, con tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes y comercio local.